2019/09/16 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أغلقت سلطات الطيران الإسرائيلية، اليوم، المجال الجوي بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمام حركة المرور المدنية حتى صباح يوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن سلطات الطيران الإسرائيلية لم تعط أي تبرير لهذه الخطوة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن عمق المجال ...

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