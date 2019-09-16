الحوثيون يهددون بقصف أرامكو

2019/09/16 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت جماعة الحوثي اليمنية المتمردة الاثنين، إن معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزال في مرماها وقد يتم استهدافها "في أي لحظة".

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على تويتر إن طائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة نفذت الهجمات على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية في المملكة.

وأضاف أنه ينبغي على السعودية وقف "عدوانها وحصارها على اليمن".

وكانت طائرات مسيرة أعلن الحوثيون تبعيتها لهم، هاجمت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة العربية السعودية وحقل نفط رئيسيا تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم، فيما أشار مراقبون إلى احتمال انطلاق الهجمات من العراق، وقد نفت الحكومة العراقية ذلك.

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