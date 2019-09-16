التعليم تعلن توفر زمالات دراسية في ماليزيا

2019/09/16 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر زمالات لدراسة الماجستير والدكتوراه في ماليزيا.

وقال المدير العام للدائرة الدكتور امجد عبد النبي السواد في بيان تلقت وكالة {الرات نيوز}، نسخة منه إن "وزارة التعليم الماليزية أعلنت بدء التقديم على زمالات ماليزيا الدولية (MIS) التي تقدم للطلبة الراغبين بدراسة الماجستير والدكتوراه لجميع دول العالم.وأضاف ان المؤهلات التي طلبها الجانب المانح ان يكون المعدل التراكمي (3،5/4،0) (87،5%) في البكالوريوس للمتقدم لدراسة الماجستير، ومعدل (3،5/4،0) (87،5%) فما فوق في الماجستير للمتقدمين على الدكتوراه، مشيرا الى انه يجب ان يكون المتقدم قد اجتاز احد الاختبارات الاتية ولم يمر عليه اكثر من سنتين ( اختبار IELTS) الاكاديمي بنتيجة (6،5) في الأقل او اختبار (TOEFL) الورقي بدرجة لا تقل عن 580 او اختبار (TOEFL) بالكومبيوتر بدرجة لا تقل عن 230 أو الاختبار الذي يستند الى الانترنيت بدرجة لا تقل عن 92.وتابع السواد، ان "مجالات الدراسة في تخصصات العلوم والهندسة، والزراعة وصيد الأسماك، والاقتصاد والتمويل الإسلامي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والأمن الحيوي وسلامة الأغذية، والبنية التحتية والمرافق، ودراسات بيئية، والصحة {لا تشمل التمريض والطب والصيدلة السريرية}".وبيّن المدير العام أن "الحاصل على قبول لدراسة الماجستير او الدكتوراه في ماليزيا يجب ان يكون صادرا من احدى الجامعات المدرجة ضمن دليل جامعات الابتعاث ، مبينا ان التقديم الذي حدد اخر موعد له يوم 2019/9/22 سيكون عبر الرابط index_criteria php)/INER /biasiwa.moe.gov) كما ان للمتقدمين لهذه المنح التقديم على الرابط الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية scrdgate.scrdiraq.gov.iq".انتهى

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