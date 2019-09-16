الاعدام شنقا حتى الموت لمدانين بالقتل في ذي قار

2019/09/16 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر إعلام القضاء في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، محكمة جنايات ذي قار قضت بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمة الهجوم على مدينة المقدادية وخطف ثلاثة من سائقي السيارات ومن ثم قتلهم وبدوافع إرهابية".وأضاف أن" المحكمة نفسها أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت لمدان اقدم على خطف احد المواطنين ومن ثم قتله في قرية البازول في محافظة ديالى وبدوافع إرهابية".وأشار إلى أن "حكما بالإعدام شنقا حتى الموت صدر وفقا لاحكام المادة 406/1/ أ،ج،ح من قانون العقوبات صدر بحق مدان ثالث عن جريمة قتل احد المواطنين مع سبق الاصرار والترصد وبدافع دنيء في محافظة بابل ناحية ابي غرق".انتهى..م.م

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