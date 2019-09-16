مصطفى البحري - لنناضل لإسقاط ما يسمى “قانون تنظيمي للإضراب”

2019/09/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_البحري طيلة عشرات السنين ظل حق الإضراب هدفا لهجمات عديدة، بعنف قوات القمع ضد المضربين واعتصاماتهم، وبتلفيق التهم للنقابيين لزجهم في السجن، وبقوانين قاتلة للحريات، منها الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 الذي يجرم إضراب الموظفين، حيث ينص على أن ” ” كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية ويعم هذا جميع الموظفين”.وكذلك الفصل 288 من......

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