المخابرات العراقية تعلق على استهداف المؤسسات النفطية السعودية

2019/09/16 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفى متحدث باسم جهاز المخابرات الوطني العراقي ،اليوم الاثنين، قيام اي مسؤول في الجهاز بالتصريح لموقع ميدل ايست اونلاين، او اي جهة اعلامية اخرى خصوصا فيما يتعلق بالهجمات التي طالت مؤسسات نفطية شرق المملكة العربية السعودية.وقال المتحدث في بيان رسمي تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “الجهاز ملتزم بنص و روح […]

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