2019/09/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الاثنين، مواصلة قطعات الحشد التقدم نحو الاهداف المرسومة لها لتأمين المناطق من خلايا داعش الارهابية، فيما بين ان التنسيق عال بين المحاور .وقال الحمداني إن “القطعات التابعة لعمليات الفرات الاوسط وهي ألوية 2 و 8 و 11 و 26 و 45 و46 و47 وقوة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد: قطعاتنا تواصل التقدم نحو أهدافها و التنسيق عال بين المحاور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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