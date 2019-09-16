اعتقال 4 أشخاص بتهمة افتعال حادث دهس ومساومة سائق العجلة في بغداد

2019/09/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الاثنين، بإلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة افتعال حادث دهس ومساومة سائق العجلة في بغداد.

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