ارتفاع لافت بنسبة البطالة في تركيا

2019/09/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت نسبة البطالة في تركيا خلال حزيران الماضي بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصلت إلى 13 بالمئة.

جاء ذلك حسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الإثنين، وأشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل خلال حزيران زاد بواقع 938 ألفا ووصل إلى 4 ملايين و253 ألفا.

ولفتت البيانات إلى أن نسبة البطالة خلال حزيران، ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بأيار 2019.

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