العراق يوقع مذكرة مع هولندا لإنشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمية

2019/09/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان حرص العراق على تطوير قدراته التصديرية من خلال تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة التصديرية من المنافذ الجنوبية.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل توقيع مذكرة المبادئ الخاصة بإنشاء الجزيرة الصناعية بين شركة نفط البصرة و شركة " بوسكاليس" الهولندية .

وقال الغضبان ان الوزارة وبعد استحصال موافقة مجلس الوزراء تعمل على تنفيذ مشروع انشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمية في الخليج ، يهدف الى زيادة قدرات العراق التصديرية والخزنية ، ويعد من المشاريع الواعدة في القطاع النفطي.

واكد ان توقيع مذكرة المبادئ الخاصة بانشاء الجزيرة الصناعية مع شركة " بوسكاليس " الهولندية ياتي لاضافة طاقة خزنية اكثر من 6 مليون برميل باليوم ، فضلا عن اضافة طاقة تصديرية 3 مليون برميل باليوم الى الطاقة التصديرية الحالية , مشيرا الى ان المشروع يعد من المشاريع الحيوية والستراتيجية التي تقوم وزارة النفط بتنفيذها لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الايرادات المالية للخزينة الاتحادية.

من جانبه قال مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبدالجبار ان انشاء الجزيرة الصناعية سيعطي نقلة نوعية و مرونة كبيرة في الطاقات التصديرية المستقبلية من الجنوب، لاسيما ان انتاج شركة نفط البصرة في ارتفاع مضطرد ، وعليه نعمل على مواكبة الزيادة المنتظرة في عمليات الانتاج والتصدير .

من جهته قال السفير الهولندي لدى بغداد (ايريك ستراتنك) ان شركات بلاده ترغب بتطوير وتعزيز العلاقات مع العراق في كافة المجالات لاسيما في مجال الطاقة ، وان هذه الاحتفالية تأتي لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .

من جانبه عبر ممثل الشركة ( Ko de Blaeij) عن سعادته للتعاون مجددا مع العراق ، وستقوم الشركة باعداد الدراسات التفصيلية لمشروع انشاء الجزيرة خلال عام واحد ومن ثم المباشرة في اعمال التنفيذ التي تستغرق عامين ، وبذلك تكون المددة المقررة لتنفيذ المشروع 3 سنوات ، وان شركتنا تعمل في العراق منذ اكثر من ثلاثة عقود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان الجزيرة الصناعية في المياه الاقليمية ستعطي للعراق مرونة عالية في عملية التصدير وتحميل الناقلات النفطية ، فضلا عن رفع الطاقة الخزنية والتصديرية للمنافذ الجنوبية ، حيث سيتم اضافة طاقة خزنية للنفط الخام اكثر من 6 مليون برميل باليوم ، واضافة طاقة تصديرية 3 مليون برميل باليوم من الموانئ الجنوبية ، مشيرا ان المشروع يتضمن بناء جزيرة صناعية متكاملة وانشاء مرسى كاسر للامواج ومد انبوبين بحريين وانشاء 4 ارصفة للتحميل مع مجمع سكني ومرافق خدمية اخرى.

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