وزير المالية يكشف عن حاجة العراق إلى 88 مليار دولار للمناطق المحررة

2019/09/16 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف وزير المالية فؤاد حسين، عن حاجة العراق الى 88 مليار دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة.





وقال حسين خلال مؤتمر الطاقة العراقي الذي يعقد في بغداد، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العراق يقاتل قبل بضع سنوات معركة البقاء والوجود ضد عدو وحشي وعديم الرحمة، والمتمثل بإرهابي داعش و الذي احتل ثلث العراق تقريبا”

وأضاف، ان “لارهاب سبب تدمير العديد من المدن و أصبحت البنى التحتية فيها انقاض عديمة الفائدة ويقدر مجموع احتياجات إعادة الاعمار بمبلغ 88 مليار دولار”.

وأوضح حسين، ان “الإرهاب أدى الى نزوح ملايين من الناس للبقاء في المخيمات وحسب احصائيات متوفرة تقدر اكثر من مليون ونصف نازح ولا زال الالاف مفقودين، أضافة الى أولئك الذين فقدوا ارواحهم او خرجوا من هذه الفترة العصيبة باعاقات وعاهات”.

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