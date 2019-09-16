2019/09/16 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة النيابية تدعو لاستضافة وزير الصحة المستقيل لمعرفة اسباب استقالته) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة النيابية تدعو لاستضافة وزير الصحة المستقيل لمعرفة اسباب استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).