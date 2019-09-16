المخابرات الوطني: لم نصرح بشأن الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية سعودية

2019/09/16 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاثنين، ان اي مسؤول في الجهاز لم يصرح بشأن الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية سعودية.وذكر المتحدث باسم جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “اي مسؤول في الجهاز لم يصرح لموقع ميدل ايست اونلاين، او اي جهة اعلامية اخرى خصوصا فيما […]

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