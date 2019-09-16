جنايات ذي قار:الإعدام لمدانين بجرائم قتل بدوافع إرهابية

2019/09/16 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات ذي قار الهيئة الاولى، اليوم الاثنين، احكاماً بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة مدانين عن جرائم قتل مواطنين أبرياء بدوافع إرهابية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة صدى، أن “محكمة جنايات ذي قار قضت بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13

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