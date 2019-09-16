الاستخبارات العسكرية تداهم وكراً لعصابات داعش في ديالى

2019/09/16 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت قوة من خلية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، وكراً لعصابات داعش الارهابية وعثرت على اسلحة واعتدة ومتفجرات في ديالى.

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