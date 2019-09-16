ضبط ٩٣٠ كارتون ادوية بشرية مخالفه في جمرك بوابة البصرة

2019/09/16 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطة الجمركية في مركزبوابة البصرة ،اليوم الاثنين، حاويه مبردة تحتوي على ٩٣٠ كارتون ادويه بشريه متنوعه منتهية الصلاحيه ومخالفه للتصريحه الجمركية.

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