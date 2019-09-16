روسيا تستعد لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام

2019/09/16 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد وزارة العمل الروسية لمناقشة تجربة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام، حيث ستعتمد في ذلك على تجربة النظام الجديد على عدد من المؤسسات والدوائر للتحقق من قيمة المشروع الإنتاجية.ونقلت وكالة سبوتنك الروسية، عن نائب رئيس وزارة التنمية الاقتصادية، بيوتر زاسيلسكي، قوله، إن وزارة العمل ستقوم بتجربة النظام الجديد على عدد من المؤسسات والدوائر للتحقق من تأثيره على الطاقة الإنتاجية.وأضاف زاسيلسكي: "مهمة النظام الجديد هو جعل وقت العمل مفيد وأكثر إنتاجية، حيث أن 30 إلى 40 في المئة من وقت العمل لا يقوم فيه العمال بأداء أي شيء".

وتابع قائلا، بأنه في الوقت الحالي لا يوجد معايير محددة للانتقال إلى برنامج العمل الجديد، وسيتم التحقق من فائدته عن تجربته على عدد أكبر من الشركات والدوائر، لأن تجربته ضمن شركة واحدة لا يمكن أن تقدم نتائج وافية وأكيدة.

وستشمل قائمة الشركات التي سيتم تجريب نظام العمل فيها مؤسسات وشركات تعمل في مجالات الزراعة والصناعة والتقنية العلمية.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف قد تحدث في حزيران، عن إمكانية تقليص عدد أيام العمل لتصبح 4 بدلا من 5 ومنح يوم عطلة إضافية، في الوقت الذي أيد فيه اتحاد النقابات العمالية المستقلة هذه الفكرة، مرسلا خطابا إلى وزارة العمل لدراسة هذا المشروع.

وتضمن الخطاب زيادة عدد ساعات العمل اليومية لتصل للعدد المحدد أسبوعيا، المحددة بـ40 ساعة عمل مع المحافظة على الرواتب والأجور نفسها.

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