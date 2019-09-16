2019/09/16 | 13:52

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صندوق الاسكان ينفي انباء اقراض المواطنين 50 مليون دينار

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صندوق الاسكان ينفي انباء اقراض المواطنين 50 مليون دينار

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