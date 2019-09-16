توقعات الأبراج 2019.. ماذا يخبئ لك الفلك أواخر العام الحالي

2019/09/16 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفضل ما سيحدث لبرجك في آخر عام 2019

برج الحمل

تحصل على ترقية أو تطور أمورك المهنية وهذا سيؤثر على مزاجك وصحتك في آخر العام 2019.

تزول عنكم المشاكل وعندكم صفقات ناجحة ان كنتم من رجال الاعمال.

الاموال ستأتي اليكم من أكثر من باب فسترثون بعض العقارات التي ستنعش حياتكم المادية.

برج الثور

نهاية العام 2019 ستكون للحب ولإيجاد شريك حياتك المثالية.

قد تكون الفترة الاخيرة من عام 2019 مناسبة جداً للارتباط وبامتياز.

ستكون محبوب ولطيف وسيكون حولك الكثير من التعاطف والمساعدة والفرح.

الارتباط والخطوبة والزواج هي عنوان الاشهر الاخيرة من عام 2019

برج الجوزاء

هذه الفترة ستعوض كل المتاعب التي عانيت منها فنهاية عام 2019 ستكون للحب بامتياز

الاشهر الاخيرة ستكون مناسبة للارتباط لو كنت خالياً.

نهاية عام 2019 ستكون مليئة بالحظوظ المساعدة عكس الفترة الفائتة.

الأمور العاطفية هي الأفضل في الفترة القادمة من عام 2019.

ستكون أمامك الكثير من الحظوظ المفرحة لتتقدم وتتطور مهنياً وعملياً ومالياً.

برج السرطان

الأمور العملية تحمل الأفراح وتقريباً من نهاية عام 2019 وستبقى مستمرة حتى بداية عام 2020

يزول عنكم سوء الحظ، وكل ما هو جديد بالنسبة لكم يعني النجاح.

ستكون افرص مناسبة من اجل الدخول في مشروعات جديدة أو الانتقال من عمل إلى عمل آخر.

برج الاسد

نهاية 2019 ستكون مناسبة لقفزة نوعية في حياتك المهنية.

أنت في الفترة الأفضل للحب والزواج بسبب دعم الفلك لك وسيستمر ذلك حتى الشهر الثالث من عام 2020.

ترتيب الكواكب هذه الفترة ستمنحك الحظوظ السعيدة وتقريباً من الآن وحتى بدايات العام 2020.

الأمور المهنية جيدة نهاية هذا العام وكن مهيئاً لقفزة نوعية في حياتك المهنية فالتغييرات جذرية وسعيدة.

برج العذراء

نهاية عام 2019 ستكون مملوءة بالمساعدات والمحبة والتعاطف سواء أكان مالياً أم معنوياً.

ترتيب الكواكبي هذه الفترة يمنحك الحظوظ الجيدة سواء كنت عازب أو متزوج.

وأنا أظن أنها فترة مهمة للتغييرات العملية والعائلية بامتياز فالأمور المهنية جيدة جداً وتقريباً حتى بداية عام 2020.

برج الميزان

الأمور العملية والمالية والصحية ستكون ممتازة وهي فترة للزواج بامتياز إذا كنت خالياً.

نسبة جيدة من مواليد برج الميزان عندكم سفر خارج البلاد خلال فترة قصيرة.

هناك اعمال ومشاريع جديدة ستحققون من ورائها مكاسب مادية وتقدم كبير في الوظيفة.

برج العقرب

هذه الفترة من العام مهمة جداً للتغييرات الجذرية وخاصة على صعيد المنزل والعقارات.

تغييرات مهمة في علاقات الحب وفترة حساسة لاستعادة علاقات سابقة أو للزواج ممن تحب.

في العمل عندكم بعض الاشغال الجديدة التي تدخلون فيها.

نهاية عام 2019 تكون مصدر السعد عليكم وتحققون من خلالها مكاسب كبيرة غير متوقعة.

برج القوس

الأمور المهنية ستأخذ طابع التحسن المالي والتطوير المهني.

تتخذون قرارات مهمة خاصة بالانتقال من عمل الى آخر.

تنجزون بعض الاعمال التي كان فيها عراقيل، وتبدأ مشاريع كانت في طي الادراج.

برج الجدي

استفد من آخر ثلاثة أشهر فهي الأفضل بالنسبة الى أمورك المهنية والعائلية.

تتمتعون بأعلى درجات الحظ لكي تعوضوا بعض الخسائر التي حصلت بداية العام 2019.

كل شيء في العمل مهيأ للنجاح، الاموال والمكاسب المادية تأتيكم من جميع الاتجاهات، فقط كن متفائلاً.

برج الدلو

ستحقق أمنية طال انتظارها أو تغير وضعك العملي إلى الأفضل.

نهاية العام 2020 جيدة للسفر ولحصولك على المال.

بانتظاركم صفقة اقتصادية بدرجة امتياز وايضا عندكم حل لمشكلة كبيرة عشتم فيها زمناً طويلاً.

برج الحوت

طاقة إيجابية وتغييرات مفيدة، ونهاية عام مميزة وسعيدة وفيها انقلابات قد تحملك إلى القمة.

اي تغيير في العمل سيكون في صالحكم من الآن وحتى بداية عام 2020.

كما ان على كل مواليد برج الحوت في نهاية هذا العام ان يحسنوا استخدام اي حظ ولو قليل في تحقيق بعض النجاحات.

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