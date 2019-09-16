الحكمة يؤيد “خطوة صحيحة” لعبد المهدي ويعتبرها “علاجاً” لأزمة الثقة

2019/09/16 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي العبودي، إن اعادة تشكيل العمليات المشتركة تعتبر خطوة صحيحة ستعمل على معالجة ازمة الثقة بين مختلف القوى.واضاف العبودي لـ/SNG/، أنه “طالما أن العمليات المشتركة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، فلا ضير فيها، وهي شاملة وجامعة لكل المؤسسات الامنية، لاسيما تلك المؤسسات التي يتحفظ عليها البعض”.وتابع ...

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