2019/09/16 | 14:29

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بومبيو لعبد المهدي: معلوماتنا تبرئ ساحة العراق من استهداف ارامكو

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ليلة امس ، اتصالا هاتفيا

من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ، تناولا خلاله اللقاءات

المرتقبة بين المسؤولين في البلدين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء "كما جرى بحث الضربات الاخيرة التي

تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وقيّم الطرفان

موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ان "مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه

واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعلى منع استخدام اراضيه ضد أية

دولة مجاورة اوشقيقة او صديقة ، وان العراق بسياسته يسعى للعب دور

ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح

الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور".

من جهته أكد وزير الخارجية الامريكي ان "المعلومات التي لديهم تؤكد

بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم"

بحسب بيان مكتب عبد المهدي.

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