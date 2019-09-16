2019/09/16 | 14:29

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الحشد يفتش 17 كم ولا أثر لفلول داعش ضمن إرادة النصر الخامسة

اكد اللواء 26 في الحشد الشعبي، الاثنين، انه قطع اكثر من 17

كم ولم يجد أثرا لفلول داعش، فيما اشار الى أن اللواء اكمل في بداية

الواجب أهدافه المرسومة من قبل قيادة العمليات.

وقال آمر اللواء ميثم الزيدي في بيان، إن "المسؤولية التي انيطت

للواء تمتد من ناحية النخيب باتجاه الشمال الغربي لبحيرة الرزازة"،

مبينا ان "اللواء أكمل في بداية الواجب أهدافه المرسومة من قبل

قيادة العمليات بسرعة قياسية والتي تمثلت بتعقب وتفتيش في الصحراء

ونتجه نحو عمق الصحراء بحثاً عن فلول داعش وحواضنه القليلة جداً

والتي تشير المعلومات إلى أنها تبعد 50 كم عن قطعات عن اللواء".

وأضاف أن "اللواء قطع أكثر من 17 كم ولم نجد أي معالم لداعش"، مبينا

أن "اللواء شارك بفوج النخبة واللواء المدرع فضلا عن لواء أم البنين

عليها السلام".

هذا وشرعت قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة

الاتحادية اليوم 16 أيلول 2019 بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش

وتأمين صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولية المحاذية مع محافظتي

كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية العراقية.

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