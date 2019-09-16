ضبط ٩٣٠ كارتون ادوية بشرية متنوعة مخالفة في كمرك بوابة البصرة

2019/09/16 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاثنين عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك بوابة البصرة وبالتعاون مع جهاز المخابرات وشرطة الكمارك من ضبط حاوية مبردة تحتوي على ٩٣٠ كارتون ادوية بشرية متنوعة منتهية الصلاحيه ومخالفه للتصريحه الكمركيه .وقالت الهيئة في بيان لها ” ان الأوراق الرسمية للحاوية تشير على انها مستلزمات صيدلانية فيما تبين […]

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