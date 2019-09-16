شركة نفط البصرة توقع مذكرة المبادئ الخاصة بانشاء الجزيرة الصناعية في المياه الإقليمية مع شركة هولندية

2019/09/16 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط ثامر عباس الغضبان حرص العراق على تطوير قدراته التصديرية من خلال تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة التصديرية من المنافذ الجنوبية .وقال الغضبان خلال رعايته لحفل توقيع مذكرة المبادئ الخاصة بانشاء الجزيرة الصناعية بين شركة نفط البصرة و شركة ” بوسكاليس” الهولندية : ان”الوزارة وبعد استحصال موافقة مجلس الوزراء تعمل على تنفيذ مشروع […]

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