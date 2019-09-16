العتبة الحسينية تقرر منح تعويضات لذوي ضحايا حادثة باب الرجاء

2019/09/16 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباراعلنت العتبة الحسينية، عن منح تعويضات مادية ومعنوية لذوي ضحايا حادثة باب الرجاء في العاشر من محرم الحرام.

جاء ذلك في كتاب رسمي اصدرته العتبة أمس الأحد، 15 ايلول الموافق الخامس عشر محرم الحرام.



وحسب الكتاب، قررت، "صرف منحة قدرها عشرة ملايين دينار لكل عائلة من ذوي الضحايا، كذلك صرف راتب شهري ثابت، لافته الى، "بما يتناسب مقداره مع عدد افراد الاسرة".

كما شملت التعويضات على قبول اولاد الضحايا في الجامعات والمدارس والروضات التابعة للعتبة الحسينية مجانا، اضافة الى تقديم العلاج المجاني لعوائلهم في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للعتبة".

واشارت العتبة الحسينية الى، انه "تعتزم عمل جدارية بأسماء الضحايا على جانبي باب الرجاء اليمنى واليسرى في موقع الحاثة".

وكانت قد تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انهيار سرداب باب الرجاء بالصحن الحسيني الشريف اثناء دخول حشود المعزين بمناسبة احياء عزاء ركضة طويريج، وهذا ما نفته العتبة الحسينية.

وكان قد افاد مصادر مطلع، يوم الثلاثاء 10/ 9/ 2019 الموافق العاشر من محرم الحرام بوفاة اكثر من 30 شخصا واصابة العشرات عند مدخل احدى ابواب الصحن الحسيني، نتيجة للتدافع اثناء مسيرة ركضة طويريج.

وقال المصدر لوكالة النبأ للأخبار، ان "نتيجة لضيق المساحة في باب الرجاء وكثرة المشاركين ادى الى سقوط اعداد غير قليلة اثر التدافع، ادت الى وفاة 30 شخصا وجرح العشرات".

وقال المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة يوم الجمعة في الصحن الحسيني 13/ 9/ 2019 ان ادارة العتبة فتحت تحقيقا بملابسات حادثة باب الرجاء، الى جانب اعادة النظر بتنظيمها.



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