بدء قرعة التعيينات الخاصة بتربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة

2019/09/16 | 14:36

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بغداد:سومر نيوز

شرع مجلس محافظة بغداد، الاثنين، بالقرعة الخاصة بتعيينات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة، مشيرا الى...

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