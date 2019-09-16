بالوثيقة.. برهم صالح يوافق على قانون

2019/09/16 | 14:36

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بغداد:سومر نيوز

أعلن نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نعيم عبد الملك السهيل، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس الجمهورية ب...

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