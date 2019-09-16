2019/09/16 | 14:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برشلونة مهدد بفقدان نجمه الشاب في 7 مباريات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، إن برشلونة مهدد بافتقاد خدمات أنسو فاتي، الموهبة الشابة بالفريق، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برشلونة مهدد بفقدان نجمه الشاب في 7 مباريات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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