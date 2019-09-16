بومبيو يبرئ العراق من استخدام أراضيه لاستهداف السعودية

2019/09/16 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ، ليلة امس ، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ، تناولا خلاله اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين ، كما جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل ...

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