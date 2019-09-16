بالصور.. متعاقدو مستشفى النسائية والأطفال في الديوانية يطالبون بصرف مستحقاتهم

2019/09/16 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تظاهر العشرات من أصحاب العقود في مستشفى النسائية والأطفال في الديوانية، اليوم الاثنين، للمطالبة بأنصافهم وصرف مستحقاتهم.

وقال مراسل {الفرات نيوز}، إن "أصحاب العقود في مستشفى النسائية والأطفال في الديوانية خرجوا بتظاهرات غاضبة للمطالبة بأنصافهم وصرف مستحقاتهم المالية".انتهى

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