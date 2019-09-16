تعرف على اخر ما ورد بشأن الدور الثالث من داخل التربية

2019/09/16 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان حصل عليه موقع "الغدير" انه" برئاسة، قصي السهيل، وزير التربية وكالة، عقدت هيئة الرأي في وزارة التربية اجتماعاً لمناقشة اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين".وأضاف، أنه" تم التصويت في هيأة الرأي على مخاطبة مجلس الوزراء لإجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين، وان الوزارة على استعداد لإجراء امتحان الدور الثالث حال موافقة مجلس الوزراء على ذلك".انتهى..م.م

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