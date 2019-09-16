“بالوثائق”.. البرلمان العراقي يتحرك لاخراج “القوات الاجنبية” من العراق

2019/09/16 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم النائب عن حركة صادقون حسن سالم، على جمع تواقيع نيابية من اجل ادراج فقرة اخراج القوات الاجنبية على جدول اعمال مجلس النواب.

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