التربية ترسل قرار الدور الثالث الى مجلس الوزراء

2019/09/16 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أرسل وزير التربية وكالة قصي السهيل، قرار منح الطلبة للمرحلتين المتوسطة والإعدادية امتحان الدور الثالث الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيئة الرأي التي يترأسها السهيل اجتمعت، اليوم، لمناقشة موضوع اطلاق امتحان الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية”.





وأشار الى “السماح لهم بإداء الامتحان من كان منهم مكملاً بـ3 مواد فقط”، فيما تمنت الوزارة “استثمار الفرصة المتاحة لهم خدمة لبلدنا الحبيب”.

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