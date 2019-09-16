إعتقال متهمين يرمون أنفسهم أمام العجلات لافتعال حادث دهس

2019/09/16 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اعتقال متهمين يرمون انفسهم امام العجلات لافتعال حادث دهس ومساومة سائق العجلة.





وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على ٤ متهمين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال رمي انفسهم امام العجلات وافتعال حادث دهس ومساومة سائق العجلة على مبلغ من المال او تهديده بالفصل العشائري”.

وأضاف، انه “تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة بقيامهم بخمسة عشر عملية نصب واحتيال مختلفة”، مبينا ان “الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص الذي قرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٥٦ ق.ع) حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم”.

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