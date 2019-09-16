الإعلام الأمني: التصريح المتداول لأحد ضباط جهاز المخابرات العراقي بشأن الهجوم على منشآت النفطية السعودية غير صحيح

2019/09/16 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن التصريح المتداول لأحد ضباط جهاز المخابرات العراقي بشأن الهجوم على منشآت النفطية السعودية غير صحيح.

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