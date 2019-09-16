مزامنة تجميد العمل السياسي للنائب جواد الموسوي مع استقالة وزير الصحة.. هل صدفة ام أسباب أخرى.. تابع التفاصيل

2019/09/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري تجميد العمل الاعلامي والسياسي للنائب جواد الموسوي لمدة ستة أشهر واحالته الى اللجنة الانضباطية لعدم التزامه بضوابط العمل وسوء استخدام الدور الرقابي .جاء ذلك بكتاب موجهه الى النائب الموسوي من رئاسة الهيئة .ويعد النائب جواد الموسوي من أشد المعترضين على عمل وزير الصحة والذي […]

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