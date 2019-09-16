2019/09/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطني، فيما دعا خلال الحفل ممثل منظمات المجتمع المدني في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين الى عدم الغاء مكاتب المفتشين العموميين.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه إنه “اِنطلقت اليوم فعاليات أسبوع النزاهة الوطني الذي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تطلق فعاليات أسبوعها الوطني ودعوات للتريث بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تطلق فعاليات أسبوعها الوطني ودعوات للتريث بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).