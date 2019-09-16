تأسيس حزب جديد في العراق

2019/09/16 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران، ان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قرر منح اجازة التأسيس لحزب العدل والاصلاح العراقي.وقال البدران في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "مجلس المفوضين يواصل النظر في طلبات تسجيل الاحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس"، مبينا انه "منح اجازة التأسيس لحزب العدل والاصلاح العراقي لايفائه بالشروط الموضوعية والشكلية التي استوجبها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015".ودعا "الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءاتها الى الاسراع في استكمال متطلبات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس".يذكر ان مفوضية الانتخابات ومن خلال دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية تستقبل طلبات التسجيل للاحزاب التي تروم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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