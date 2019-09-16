2019/09/16 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، اليوم الاثنين، وجود فائض نفطي في سوق النفط العالمية، وذلك على خلفية المخاوف من نقص الإمدادت بعد الهجمات على شركة أرامكو النفطية.

وقال جهاد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن السعودية أعلنت أنها ستعوض عن المخزون النفطي لـ شركة "آرامكو".

واضاف ردا على سؤال ما إذا كان العراق سيعوض النقص في إنتاج النفط على خلفية الهجوم الأخير على آرامكو: "هناك فائض نفطي في السوق العالمية وأي زيادة في الإنتاج أو التعويض يكون عن طريق أوبك"، مشيرا إلى أن "السعودية ذكرت أنها ستقوم بالتعويض عن المخزون النفطي آرامكو".

وبعد الهجمات التي استهدفت منشأتي بقيق وخريص النفطيتين في المملكة العربية السعودية، انخفضت عمليات إنتاج النفط في منشآت أرامكو بمقدار 5 ملايين برميل يوميًا، حيث تفاعلت سوق الطاقة العالمية بقلق كبير في الوقت الذي تبذل فيه عملاق صناعة النفط المملوكة للدولة جهوداً لطمأنة الأسواق.

هذا وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلق بشأن التعويض عن مخزون آرامكو: هناك فائض في السوق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلق بشأن التعويض عن مخزون آرامكو: هناك فائض في السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).