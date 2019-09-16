أربيل يجدد عقود 12 لاعباً ويضم اثنين جديدين

2019/09/16 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيئة الادارية لنادي اربيل الرياضي، اليوم الاثنين، تجديد عقود لاعبي الفريق الرديف المشارك في دوري الاقليم الممتاز لكرة القدم للموسم 2019-2020.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي لـ"الغد برس"، ان "الادارة جددت عقود اللاعبين هوكر حسين، عبدالله حمد، احمد ريبوار، هيدايت لطيف، أحمد فرخو، زيد مغديد، ابراهيم ازور، محمد كيفي، بارزان ابراهيم، امير اسماعيل، عمر ابراهيم، علي عبدالله".

واضاف انه "تم تصعيد علي سرحان وكارزان صابر من فريق شباب النادي الذي حقق دوري اقليم كردستان على مستوى الشباب، الى فريق الرديف".

وأشار رمزي الى انه "تم التعاقد مع اللاعبين كاردو كمال، قادماً من نادي هندرين وسعود فاريق، قادماً من نادي برايتي".

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