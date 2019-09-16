بالوثيقـة … طلب نيابي بتواقيع 53 نائبا لادراج فقرة اخراج القوات الاجنبية على جدول اعمال البرلمـان

2019/09/16 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النائب عن كتلة صادقون حسن سالم طلبا رسميا مرفقا بتواقيع 53 نائبا من كتل مختلفة نيابية لادراج فقرة اخراج القوات الاجنبية على جدول اعمال جلسة مجلس النواب.

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