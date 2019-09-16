2019/09/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس: أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عدل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن تلقي الاخير اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، فيما بين ان عبد المهدي اكد على منع ستخدام الاراضي العراقي ضد أي دولة.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يؤكد لبومبيو على منع استخدام أراض العراق ضد أي دولة مجاورة أو صديقة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد لبومبيو على منع استخدام أراض العراق ضد أي دولة مجاورة أو صديقة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يؤكد لبومبيو على منع استخدام أراض العراق ضد أي دولة مجاورة أو صديقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).