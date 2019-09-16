2019/09/16 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. كربلاء المقدسة / حي الغدير - 2019/9/16) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Oy2FbFGOgo4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. كربلاء المقدسة / حي الغدير - 2019/9/16) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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