2019/09/16 | 15:06

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الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد التوتر في المنطقة بعد استهداف آرامكو

متابعة -

كلمة

دعا الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، جميع الأطراف بضبط

النفس، وعدم تصعيد التوتر في المنطقة، بعد الهجوم الذي شنته جماعة

"أنصار الله" في اليمن، واستهدف منشأتين تابعتين لشركة آرامكو

النفطية السعودية.

وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مايا

كوتشيانتيتش، في تصريح صحفي "لدينا رد فعل حول الهجمات التي طالت

محطتين للنفط في السعودية، وشددنا أنه من الأهمية إيضاح مسؤولية هذا

الهجوم".

وأضافت: "من المهم على جميع الأطراف عدم تصعيد التوترات والمحافظة

على الهدوء وضبط النفس".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق

وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس

السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق

السعودي.

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