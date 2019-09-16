بعد توقفه من 2013.. النقل: تسعى لاعادة الترانزيت عبر العراق براً مع مختلف الجهات

2019/09/16 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن سعيها لأعادة الترانزيت عبر العراق براً مع مختلف الجهات بعد توقفه منذ عام 2013.

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