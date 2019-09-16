2019/09/16 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب رئيس حكومة اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية العراقية العليا، بحسم قضية قرية صوريا وتعويض ذوي الضحايا.

وقال رئيس إقليم كوردستان في بيان بذكرى الإبادة الجماعية لأهالي قرية صوريا "نستذكر اليوم بإجلال الذكرى الخمسين للإبادة الجماعية لأهالي قرية صوريا في منطقة زاخو، التي نفذها نظام البعث في العام ١٩٦٩، والتي أدت إلى استشهاد ٣٩ شخصاً من الأطفال والنساء والرجال المسيحيين والمسلمين معاً، وجرح أكثر من ٢٠ شخصاً، وننحني إكراماً لهؤلاء الشهداء والمصابين".

وأضاف "كانت الإبادة الجماعية لأهالي قرية صوريا حلقة أخرى في مسلسل الجرائم التي ترتكب بحق كل المكونات الدينية والعرقية في كوردستان بدون تفريق بينهم.



في نفس السنة تم حرق ٧٠ طفلاً وامرأة داخل كهف في قرية دكا التابعة لعقرة".

وتابع بارزاني "نؤكد في هذه الذكرى أن إقليم كوردستان سيظل كعهده موطن التعايش والتسامح للجميع، ونطالب المحكمة الجنائية العراقية العليا بحسم قضية قرية صوريا وتعويض ذوي الضحايا وإنصافهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يوجه طلباً للمحكمة الجنائية العليا في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يوجه طلباً للمحكمة الجنائية العليا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).