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بالفيديو: ما الفترة المتبقية لإنشاء مشروع ماء البصرة؟


بالفيديو: ما الفترة المتبقية لإنشاء مشروع ماء البصرة؟
2019/09/16 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو: ما الفترة المتبقية لإنشاء مشروع ماء البصرة؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/16 | 15:10.

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