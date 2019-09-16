التميمي: شبهات فساد كبيرة وخطيرة داخل عقارات الدولة والتسجيل العقاري

2019/09/16 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، عن وجود شبهات فساد كبيرة وخطيرة داخل عقارات الدولة والتسجيل العقاري.

وقالت التميمي في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب، حضره مراسل {الفرات نيوز}، "هناك شبهات فساد كبيرة وخطيرة داخل عقارات الدولة والتسجيل العقاري"، مؤكدة "مخاطبة رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلا عن توجيه كتاب رسمي الى رئيس الوزراء حول تلك الشبهات".وأضافت، أن "امرا ديوانيا صدر بتشكيل لجنة تحقيقية بشان ملفات فساد عقارات الدولة والتسجيل العقاري"، مبينة ان "مهام اللجنة تدقيق وتطبيق كافة السجلات في دائرة التسجيل العقاري، فضلا عن تشكيل لجان تدقيقية فرعية عرض ايجاز التحقيقي امام انظار رئيس الوزراء".وتابعت، ان "اللجنة ستقدم تقريرها الى رئيس الوزراء خلال مدة اقصاها 60 يوما وبشكل سري بالتنسيق معنا"، مؤكدة ان "اللجنة التحقيقية عقدة اجتماعها الاول واتفقت على وضع الية ورسم خارطة طريق بشان ملفات الفساد في تلك الدائرتين".انتهى

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