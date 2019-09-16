عبد المهدي لبومبيو: مهمة العراق الحفاظ على أمنه ومنع استخدام اراضيه للأضرار بالدول الاخرى

2019/09/16 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، انه" تلقى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا من زوزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، مبينا، انه" تناولا خلاله اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين، كما جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات".واضاف، ان" عبد المهدي شدد على ان" مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعلى منع استخدام اراضيه ضد أية دولة مجاورة او شقيقة او صديقة".واوضح، ان" العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور".من جانبه أكد وزير الخارجية الامريكي ان" المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم".انتهى..م.م

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