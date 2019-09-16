2019/09/16 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يُصوت على رفض مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية واعادته الى الحكومة

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